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ترسيم الحدود البحرية مع قبرص.. ماذا تبلّغ عون من بو صعب؟

منذ 13 ثانية
الحدود البحرية - تعبيرية

الحدود البحرية - تعبيرية

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أعلنت رئاسة الجمهورية تلقّي الرئيس عون مساءً اتصالاً هاتفياً من بو صعب أبلغه فيه أنّه “استكمالاً للاجتماع الذي عُقد قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، زار الوفد القبرصي وزير الأشغال علي حميه حيث عقد اجتماع بحضور أعضاء هيئة قطاع النفط وضباط من مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش نوقشت فيه المسائل التي أُثيرت في اجتماع بعبدا وتم التوصل إلى صيغة اتّفقوا عليها لتنفيذها وفق الإجراءات القانونية المُتّبعة والمُتعلّقة بتعديل الحدود البحرية وفق المرسوم 6433 واعتماد النقطة 23 جنوباً”.

وأوضح بو صعب أنّ “الصيغة تعتمد شمالاً خط الوسط بين لبنان وقبرص، على أن تُحدّد نقطة الالتقاء بعد أن يتّفق عليها لبنان وسوريا”.

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