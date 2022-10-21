ترسيم الحدود البحرية مع قبرص.. وفد حكومي قد يزور لبنان قريبًا

أبلغ مصدر رسمي لبناني وكالة “سبوتنيك”، بأنّ “وفدًا حكوميًا قبرصيًا سيزور البلاد الاثنين المقبل، لإجراء مباحثات مع ​الحكومة اللبنانية​ حول ​ترسيم الحدود البحرية​ بين البلدين، ومن المقرر أن يجري الوفد القبرصي محادثات مع ممثلي وزارات الأشغال والخارجية والطاقة والدفاع اللبنانيين، وذلك بحضور خبراء معنيين من الجانبين، وذلك على خلفية اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي جرى مؤخراً بين لبنان وإسرائيل”.

وذكر المصدر الرسمي اللبناني أن “الوسيط الاميركي “​آموس هوكشتاين”​، سيصل إلى بيروت الأربعاء المقبل، لبحث الاستعدادات اللبنانية الخاصة بتوقيع الاتفاق اللبناني الإسرائيلي في مقر قيادة قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” في بلدة الناقورة”، لافتًا إلى أنه “لم يُحدَد أي موعد نهائي للتوقيع، حتى الآن، لكن إذا تبين أن هناك اعتبارات إسرائيلية تحول دون التوقيع، قبل تاريخ 31 تشرين الاول، وهو تاريخ انتهاء ولاية الرئيس عون، فإنه “لا شيء يمنع من تحديد موعد التوقيع في الشهر المقبل”.

وكان رئيس الجمهورية “​ميشال عون”​، قد أعلن في خطاب رسمي في 14 تشرين الأول الحالي، قبول لبنان للخطة الأميركية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.