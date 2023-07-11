ترشيشي عن قرار الحكومة في موضوع استلام القمح: "فقيعة لا تنفّذ"

لفت رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي إلى أنّ الوضع الزراعي اليوم أفضل من السابق فاستهلاك السوق المحلي يبلغ 70%، مشيرًا إلى أننا “نصرّف إنتاجنا لشعبنا والفائض الى الخارج”.

واعتبر في حديث لـ “صوت لبنان”، أنّ مصرف لبنان كان العدو الأكبر للمزارع حيث يدفع المزارع كل شيء بشكل نقدي، مشيرًا إلى أنّ أكثر مشكلة نعاني منها هي الاتهامات المتكررة للمزارع في موضوع التلوث.

ووصف ترشيشي قرار مجلس الوزراء في موضوع استلام القمح بأنه كان “فقيعة لا تنفّذ”، معتبرًا أن الفوضى هي السبب لما وصلنا إليه، فالمزراع هو الوحيد الذي يبيع إنتاجه بالليرة فيما يتكبد الكلفة بالدولار.

وطمأن ترشيشي إلى أنّ المزارع يروي مزروعاته من الآبار الارتوازية، وكل يوم يتم اخذ عينات إلى المختبرات للتأكد من الجودة.

وبشّر بأنه من المحتمل أن تلغي مصر ضريبة 10% على المنتج اللبناني أي 2000$ عن كل براد تفاح، لافتًا إلى أنّه لدينا اجتماع بالمصنع غدًا سيتم خلاله افتتاح مركز لتركيب سكانر من أحدث الموديلات في العالم.