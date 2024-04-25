ترقبوا ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار المحروقات في لبنان.. وهذا هو السبب!

تشهد أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعات متواصلة حيث لامس سعر صفيحة البنزين العشرين دولاراً، فما هو سبب هذه الارتفاعات وهل سنشهد في الفترة المقبلة المزيد من الارتفاعات؟

في هذا الإطار توقع عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن نشهد المزيد من الارتفاعات في أسعار المحروقات في الأيام المقبلة وقد يرتفع سعر صفيحة البنزين من الآن حتى أول أسبوع من شهر أيار المقبل بين ٣٠ و ٣٥ ألف ليرة.

وعن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان لفت البراكس إلى أن السبب يعود إلى ارتفاع سعر النفط عالمياً حيث تجاوز سعر برميل النفط ال ٩٢ دولار من جراء الوضع الجيوسياسي و الأزمة والتوترات الأمنية بين إيران و إسرائيل متوقعاً أن تتراجع أسعار النفط عالمياً بشكل بسيط لأن الخوف من الرد الإيراني بأنه سيؤدي إلى كارثة لم يعد موجوداً.

وحول مستقبل أسعار النفط عالمياً قال البراكس هذا الأمر يتوقف على تدحرج الأوضاع بصورة دراماتيكية مشيراً أنه إذا لم تتطور الأمور الأمنية سيما بين إيران و إسرائيل ستبقى الأسواق مستقرة خصوصاً وأن هناك انخفاض في الطلب مؤكداً أنه في حال حصول استقرار أمني سنشهد في الشهر المقبل بعض الانخفاض في الأسعار بعد هذه الارتفاعات التي حصلت.