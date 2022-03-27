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ترقبوا تسعيرة جديدة للمحروقات غداً!

27 - مارس - 2022
آخر تحديث: 27 - مارس - 2022 6:26 مساءً
محطة محروقات

محطة محروقات

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أعلن رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط، مارون شماس، للـ”LBCI” حلّ أزمة البنزين بعد الإتفاق مع وزارة الطاقة على إصدار تسعيرة جديدة غدًا الإثنين تراعي مطالب المستوردين.

من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة شركتي “كورال” و”Liquigas” اوسكار يمين في اتصال مع “الجديد” إلى أنّ كميات المحروقات التي تحتاجها الاسواق متوافرة، وسيتم اعتبارًا من صباح الاثنين بدء التسليمات لكافة المناطق اللبنانية ما سيؤدي الى حل الأزمة التي شهدتها الاسواق في الاسبوع الماضي.

ويشهد لبنان منذ أيام أزمة خانقة في قطاع المحروقات، بسبب استمرار ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق على خلفية الدفع بالدولار الأميركي، وذلك مع إعلان نقابة أصحاب محطات المحروقات أنها غير قادرة على شراء مادة البنزين بالدولار وبيعه بالليرة اللبنانية مع تفلّت سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وأقّرت بأن هذا الأمر سيؤدي إلى أزمة جديدة في البلاد، ملوحة بالتوقف عن تسلم البضائع وإقفال المحطات.

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