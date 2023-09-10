الأحد 25 صفر 1445 ﻫ - 10 سبتمبر 2023 |
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ترقّب لاجتماع لودريان وبري.. والسفارة الفرنسيّة تتحضّر!

منذ 3 دقائق
الرئيس نبيه بري والوزير الفرنسي السابق جان إيف لودريان

الرئيس نبيه بري والوزير الفرنسي السابق جان إيف لودريان

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علمت “الشرق الأوسط” أنّ اجتماع الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الأسبوع المقبل في بيروت، يمهّد الطريق للقيام بمروحة واسعة من اللقاءات الثنائية، وقد باشرت السفارة الفرنسية التحضير لتحديد مواعيدها التي تستمر يومي الأربعاء والخميس.

ويبدو أنّ لودريان لن يحضر هذه المرة، كما تقول مصادر سياسية لـ”الشرق الأوسط”، لتعويم المبادرة الفرنسية في محاولة لتسويقها “في ضوء ردود الفعل عليها من زاوية رفضها من قبل المعارضة وكتل نيابية ونواب، بذريعة أن باريس تسعى إلى فرض رئيس على اللبنانيين”.

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