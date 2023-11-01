ترقّب لتقرير "توتال" النهائي حول البلوك 9.. والتنقيب رُحِّل إلى الـ 2025

كشفت معلومات أنّه بتاريخ 22 تشرين الأول الماضي سلّمت “توتال” البلوك 4 إلى الدولة اللبنانية، بعدما تبين في مرحلة سابقة أنّه لا وجود للغاز فيه. وفيما كان يُتوقع أن تعيد الشركة الحفر في البلوك نفسه إنما من نقطة مختلفة، ارتأت ردّه إلى الدولة اللبنانية، ليعود وينضمّ راهنًا إلى البلوكات المعروضة للتنقيب.

في السياق، أوضحت مصادر في هيئة إدارة قطاع البترول لـ”الجمهورية”، أنّ الجانب الاسرائيلي كان يسعى إلى تلزيم 4 مناطق، وتمّ أمس الأول انتقاء كونسورتيوم للمنطقة G التي تقع على الحدود مع مصر، يكون بإدارة شركة “إيني” التي تنقّب راهنًا في حقل ظُهر في مصر، وهذا ما يبرّر اختيارها للتنقيب في هذه المنطقة.

أما في ما يعنينا من التلزيمات التي قامت بها إسرائيل أخيرًا كونسورتيوم المنطقة I ويشمل شركات SOCAR (operator) و BP و NewMed Energy والتي ستباشر التنقيب في البلوكات المجاورة للبلوك 8 اللبناني.

وعمّا إذا كان عمل شركة “إيني” مع لبنان وإسرائيل في الوقت نفسه سيسبب مشكلة ويهدّد تلزيم دورة التراخيص الثانية كون “إيني” مشتركة فيها، استبعدت المصادر ذلك، وأكّدت أنّه لا يجب أن يكون لذلك أي تأثير على التحالفات، خصوصًا أنّ “إيني” ستعمل على الحدود مع مصر. وتساءلت المصادر، إذا ما قرّرت شركة “شيفرون” الأميركية أو Exon العمل في التنقيب عن النفط في لبنان، فهل يجوز منعهما؟ تابعت: “إنّ ما نسعى اليه هو جذب الشركات العالمية للعمل في لبنان”، لذا طمأنت المصادر إلى أن لا خطورة على فضّ تحالف الشركات الذي تقدّم للعمل في البلوكين 8 و 10 والذي تدخل “إيني” من ضمنه.

وعن المرحلة المقبلة، لا سيما بعد الإعلان عن نتائج البلوك 9، أكّدت المصادر أنّ موضوع التنقيب عن النفط رُحّل إلى العام 2025. إذ في ما خصّ البلوك 9 نحن في انتظار صدور التقرير النهائي لنتائج الحفر من شركة “توتال”، والذي استناداً إليه ستقرّر ما إذا كانت تنوي العودة للحفر في هذا البلوك مجددًا، والذي لن يكون قبل العام 2025.

أما في ما خصّ دورة التراخيص الثانية للبلوكين 8 و 10، فإنّ هيئة ادارة قطاع البترول تدرس راهناً العرض التقني والمالي المقّدم من تحالف شركات “توتال وإيني وقطر للطاقة”، وبعدها ستقوم بالتفاوض مع هذا التحالف والاتفاق على البلوكات التي ستُلزم اي البلوك 8 وحده أو البلوك 10 فقط أو الإثنين سوية، لافتةً إلى أنّ هناك ميولاً للتوجّه نحو الخيار الثالث لأنّه يعكس اهتماماً بـ off shore اللبناني. وأوضحت المصادر أنّ هذا المسار سيستغرق وقتًا أيضًا ما يعني أنّ المباشرة بالحفر إذا ما حصلت فلن تكون قبل العام 2025.