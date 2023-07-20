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ترقّب لمرحلة ما بعد سلامة.. هل يعود نواب الحاكم بـ "أجوبة وافية"؟

منذ 49 دقيقة
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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تترقّب الأوساط السياسية والاقتصادية ما ستؤول إليه الساعات والأيام القليلة المقبلة لجهة تمرير الإجراءات المختصة بما سيلي نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الحادي والثلاثين من تموز الحالي.

وإذ يكتسب هذا الاستحقاق أهمية حاسمة لجهة تجنّب التداعيات السلبية التي يخشى كثر حصولها ما لم تتخذ سلفًا الإجراءات المناسبة، ترصد الأوساط المعنية ما ستسفر عنه ظهر اليوم، الجلسة التي ستعقدها لجنة الإدارة والعدل النيابية، والتي دعي إليها مجددًا نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ورئاسة الحكومة، لإرسال من تنتدبه لمناقشة الجوانب المتصلة بهذا الاستحقاق، علمًا أنّ نواب الحاكم تعهدوا من الجلسة السابقة التي عقدت مطلع الأسبوع، بالعودة إلى لجنة الإدارة اليوم بأجوبة وافية على استيضاحات أثارها نواب.

    المصدر :
  • النهار

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