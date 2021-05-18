الجمعة 11 ذو القعدة 1443 ﻫ - 10 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركي آل شيخ ردا على وهبه: أفتخر أني راعي… و “الله يعين الشعب اللبناني”

18 - مايو - 2021
رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ

رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ

A A A
طباعة المقال

غرَّد رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، على حسابه عبر “تويتر”، تعليقًا علي تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه.

ونشر آل الشيخ تغريدة جاء فيها: “اولاً افتخر اني بدوي وافتخر اني راعي غنم الي على فكره وظيفة اكثر من 25 رسول ومنها حبيبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم …وافتخر اني من ارض الابطال والصحابه … الي اقدر اقوله الله يعيين الشعب اللبناني الشقيق فمنهم اشخاص نحبهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام …!”.

وفي تغريدة ثانية، كتب آل الشيخ: “هل يعود لبنان الجميل الذي أنجب مفكرين مثل جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة و مبدعين مثل فيروز و وديع الصافي وهل يعود لبنان بثقافته وفنه و رقي أهله كما كان عزيزاً لدى كل عربي لا تقسو على اهلنا في لبنان فهم مظلومين وابتلاء … الله يصبرهم!”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قائد الجيش جوزف عون
    قائد الجيش: لكل المصطادين في الماء العكر لسنا ضد أي عائلة أو عشيرة
    وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
    وزير الاقتصاد يعلن الحرب على محتكري “القمح مدعوم”
    الوزير عباس الحلبي
    وزير التربية: لن نسمح لليأس والإحباط ان يتسللا لنفسية الهيئات التعليمية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون ونبيه بري
    صيغة رئاسية تعمل عليها عواصم القرار.. وداعاً لتجربة العهد الفاشلة
    الدولار
    دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
    مجلس الوزراء
    فضيحة الوزير وامتعاض الموظفين!