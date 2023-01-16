ترك وليام نون وبيتر بو صعب رهن التحقيق.. اليكم التفاصيل

أعطى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة، إشارة بترك وليام نون وبيتر بو صعب رهن التحقيق اللذين مثلا أمام المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء، بعد تركهما من ثكنة بربر الخازن في فردان على خلفية ما حصل يوم الثلاثاء الماضي أمام قصر العدل.

وكان النائبان جورج عقيص وملحم خلف حاضران مع نون وبو صعب في امن الدولة.

وقال نون بعد تركه: “إذا كان صوتي يزعجهم فهذا يعني أنه يصل وصوتنا صوت الحق ونحن تحت سقف القانون ونطالب بعدالة 4 آب”.

من جهته، قال النائب عقيص من أمام مديرية أمن الدولة: “المعركة هي لإظهار حقيقة انفجار المرفأ ولسنا في مواجهة مع القضاء مهما أخطأ بحقنا وهناك غرف مغلقة لطمس الحقيقة وأدعو لاعادة إحياء التحقيق المكربج”، مضيفاً “أخشى أن تكون هناك محاولة لخنق صوت ويليام نون ونحن موجودون هنا لإحقاق الحق وأهالي الشهداء يريدون الحقيقة وليسوا بهواة تظاهر”.

بدوره، دعا النائب خلف الى أنه “يجب تصحيح مسار التحقيق في ملف المرفأ والحماسة بالتحقيق مع أهالي ضحايا المرفأ يجب أن تكون نفسها في تحقيق العدالة والقضاء هو مصدر طمأنينة”.