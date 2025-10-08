ترنر اختتم زيارته إلى لبنان: المملكة المتحدة ملتزمة بانتقال مسؤول ومنظم بعد انتهاء ولاية اليونيفيل

أشارت السفارة البريطانية في بيروت إلى أن “المدير السياسي في وزارة الخارجية البريطانية الدكتور كريستيان تيرنر، الذي عُيّن مؤخرًا سفيرًا وممثلًا دائمًا للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اختتم زيارة استمرت يومين إلى لبنان، ضمن جولة إقليمية يجريها قبيل توليه منصبه الجديد في كانون الثاني المقبل”.

وأضاف البيان أن “تيرنر عقد خلال زيارته لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجّي، كما اجتمع بمنسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان ونائب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، حيث جرى البحث في سبل دعم الأمم المتحدة والدول الأعضاء لأمن واستقرار لبنان”.

وفي الناقورة، التقى تيرنر بقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الجنرال ديو داتو أبانيارا، ونائب رئيس البعثة ومدير قسم الشؤون السياسية والمدنية هيرفي لوكوك، ورئيس أركان اليونيفيل اللواء بول سانزي، إضافة إلى مجموعة مراقبي الأمم المتحدة في لبنان (UNTSO).

وأوضح البيان أن زيارة تيرنر إلى الناقورة ركزت على تقييم الأوضاع الراهنة في جنوب لبنان، وبحث سبل تعزيز الدعم البريطاني لليونيفيل خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.

وفي ختام زيارته، قال تيرنر: “زرت لبنان للقاء الحكومة اللبنانية وقوات اليونيفيل ووكالات الأمم المتحدة، لمناقشة أفضل السبل لمواصلة دعم المملكة المتحدة للشعب اللبناني. ومع انتهاء ولاية اليونيفيل، ستواصل المملكة المتحدة العمل مع شركائنا لضمان انتقال مسؤول ومنظم، بما يشمل تعزيز الشراكة مع القوات المسلحة اللبنانية بصفتها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان”.

وختم البيان مشيرًا إلى أن “الدكتور تيرنر، بصفته الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، سيقود عمل البعثة البريطانية في دفع التقدم في مجالي السلام والتنمية على المستوى العالمي”.