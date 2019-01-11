“تريسي” إلى لبنان بعد أن غادرته “نورما”.. درجات جليدية وثلوج مستمرة لأيام عدة
توقّعت مصلحة الأبحاث الزراعية وصول منخفض جوي مساء الأحد المقبل من اليونان أطلقت عليه اسم ” تريسي “ويستمر لخمسة أيام، وتكون فعاليته قوية. ويكون الطقس على الشكل الآتي:
السبت 12/ 1/ 2019: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 10 درجات بقاعاً و 18 درجة ساحلاً – يتشكل الجليد مساءً على ارتفاع 1100 متر والبقاع- يطلب الانتباه من الجليد.
الاحد 13/ 1/ 2019: طقس متقلب يتحول الى غير مستقر، تنخفض درجات الحرارة الى حدود 9 درجات بقاعاً و 17 درجة ساحلاً – تهطل امطار متفرقة يرافقها برق ورعد وزخات برد ، تتشكل بعض السيول (الانتباه من السيول)، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر ( الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية: ضهر البيدر، ترشيش،…) – تهب رياح قوية (ينبه اصحاب البيوت البلاستيكية من الرياح وصيادي الاسماك من البحر الهائج).
الاثنين 14/ 1/ 2019: طقس غير مستقر، تنخفض درجات الحرارة الى حدود 6 درجات بقاعاً و 16 درجة ساحلاً – تهطل امطار متفرقة يرافقها برق ورعد وزخات من البرد تتشكل السيول (الانتباه من السيول) – تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر (الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية: ضهر البيدر، ترشيش،..)
– تهب رياح قوية جداً خاصة في بيروت:
←الانتباه من الاشياء التي تتطاير، الآرمات، الاشجار،…
←المواطنين الانتباه من امواج البحر القوية.
←انتباه مزارعي اصحاب البيوت البلاستيكية.
←انتباه صيادي الاسماك من الامواج.
الثلاثاء 15/ 1/ 2019: طقس غير مستقر، عاصف، تنخفض درجات الحرارة الى حدود 5 درجات بقاعاً و 15 درجة ساحلاً – تهطل امطار متفرقة يرافقها برق ورعد وزخات من البرد تتشكل بعض السيول (الانتباه من السيول) – تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وقد يمتد تساقط ثلوج ممزوجة بالماء ليلاً الى 1000 متر والبقاع (الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية: ضهر البيدر، ترشيش،..) – تهب رياح عاتية :
←الانتباه من الاشياء التي تتطاير، الآرمات، الاشجار،…
←المواطنين الانتباه من امواج البحر القوية.
←انتباه مزارعي اصحاب البيوت البلاستيكية.
←انتباه صيادي الاسماك من الامواج.
ملاحظة: رياح عاتية على الساحل عامة وبيروت خصوصاً ( قد تتجاوز 110 كلم/ ساعة).
الاربعاء 16/ 1/ 2019: طقس عاصف مع احتمال امتداد تساقط الثلوج الى ارتفاع 700 متر والبقاع وربما اقل – رياح قوية جداً.
الخميس 17/ 1/ 2019: طقس غير مستقر مع احتمال تساقط الثلوج على ارتفاع 800 متر والبقاع، تنحسر العاصفة ” تريسي” تدريجياً ليحل محلها الصقيع ليل الخميس على ارتفاع 700 متر وفي البقاع.
الجمعة 18/ 1/ 2019: طقس شديد البرودة مع تشكل الصقيع على ارتفاع 600 متر وفي البقاع.
الارشادات الصادرة عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية
السبت 12/ 1/ 2019:
←على المواطنين الانتباه من الجليد صباحاً على ارتفاع 1100 متر وفي البقاع.
←على المعنيين والبلديات رش الملح.
←على المعنيين التحضر للسيول ولفيضانات الانهر بمعظمها وخاصة الغدير، الليطاني، فوار انطلياس،….
الثلاثاء 15/ 1/ 2019:
تساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر:
←على المواطنين الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية.
←على المعنيين تحضير الجرافات.
←على القوى الامنية منع سير السيارات الغير مجهزة عند تساقط الثلوج على الطرقات الجبلية.
←الانتباه من السيول.
تنبه المصلحة من الرياح العاتية على الساحل اللبناني عامة وبيروت خصوصاً: الانتباه من الاشجار، الآرمات، الامواج،…
الاحد 13/ 1/ 2019: تساقط الثلوج عصراً ومساءً على ارتفاع 1400 متر:
←على المواطنين العائدين الى بيروت عبر طريق ضهر البيدر وترشيش، العودة قبل الظهر.
←على المعنيين تحضير الجرافات.
←على القوى الامنية منع مرور السيارات الغير مجهزة عند بدء تساقط الثلوج على الطرقات الجبلية.
←على المواطنين ، أصحاب البيوت البلاستيكية، وصيادي الاسماك الانتباه من الرياح القوية.
الاربعاء 16/ 1/ 2019:
← على البلديات والمعنيين التحضر لجرف الثلوج على ارتفاع 900 متر والبقاع.
←الانتباه القوي من الامطار الغزيرة جداً والسيول وفيضان الانهر.
←الانتباه من الرياح القوية.
الاثنين 14/ 1/ 2019: تساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر:
←على المواطنين الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية.
←على المعنيين تحضير الجرافات.
←على القوى الامنية منع مرور السيارات الغير مجهزة عند تساقط الثلوج على الطرقات الجبلية.
←الانتباه من السيول.
الخميس 17/ 1/ 2019:
← على البلديات والمعنيين التحضر لجرف الثلوج على ارتفاع 800 متر والبقاع.
←الانتباه من الرياح القوية.
←الانتباه والتحضر للجليد مساء الخميس على ارتفاع 700 متر وفي البقاع.