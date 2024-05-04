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ترَك طفلاً رضيعاً في دار الأيتام وغادر.. قوى الأمن تعمّم عن هذه الحادثة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 4 - مايو - 2024 12:14 مساءً
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بتاريخ 3-5-2024، ادعت لدى فصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت موظفة في دار الايتام الإسلامية للرعاية الصحية، أن شخصا مجهولا في العقد الثالث من العمر، حضر الى دار الايتام في محلة طريق الجديدة بالتاريخ ذاته مصطحبًا معه طفلا رضيعا في الشهر الرابع من العمر ووضعه في غرفة الاستقبال، وغادر إلى جهة مجهولة.
لذلك، وبناء على اشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي عن هذه الحادثة وتطلب من الذين لديهم أي معلومات عنها، الاتّصال بالفصيلة المذكورة على الرقم: 856811-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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