أخبار لبنان

تزامناً مع أسبوع العصيان.. قوى الأمن ترفع جهوزيتها 100%

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عمم المدير العام لقوى الأمن الداخلي قبل ظهر الاثنين برقية بصفة معجّل للغاية إلى كل قادة الوحدات والمسؤولين في قوى الأمن أعطى فيه أمراً برفع نسبة الجهوزية إلى 100% اعتباراً من منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء (11-12 تشرين الثاني)، بعدما كانت نسبة الجهوزية قبل هذا التاريخ بنسبة 80%.

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وتستمر الثورة لليوم السادس والعشرين على التوالي، فيما تواصل السلطة الحاكمة في المماطلة والتسويف وعقد الاجتماعات التي لا تغني ولا تُسمن، في ما يبدو كرهان على تعب الثوار وهبوط عزيمتهم.

ويؤكد الثوار أن رهان السلطة فاشل حتماً، وألا شيء يثنيهم عن استكمال الثورة حتى تحقيق مطالبها كافة ورحيل الطبقة الفاسدة ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، بدءاً من تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة.​

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