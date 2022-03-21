تزامناً مع إضراب المصارف.. الدولار الأسود يحلّق

سجل دولار السوق السوداء اليوم الإثنين ارتفاعاً ملحوظاً إذ تراوح ما بين الـ23300 ليرة لبنانية للشراء و23250 ليرة لبنانية للبيع.

يأتي هذا الارتفاع تزامناً مع إضراب المصارف اليوم في استنكاراً للقرارات القضائية التي تطاول المصرفيين المتهمين بمخالفة القوانين والفساد، مع حجز أموال للمصارف التي تمتنع عن تسليم الودائع للمواطنين.

وفي كانون الثاني المنصرم، فرضت القاضية غادة عون حظر سفر على حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة بعد أن اتهمته دعوى فساد بالاختلاس والتقصير في أداء الواجب خلال الأزمة.

وأعلن مصرف لبنان المركزي، سعر صرف جديداً للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

يأتي هذا في حين احتفظ مصرف لبنان رسمياً بسعر صرف 1507 ليرات للدولار منذ عام 1997، وهو السعر الموجّه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن من ناحية أخرى، فإن جميع السلع تباع في الأسواق بأسعار مختلفة عن تلك الرسمية.