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تزامناً مع إقامة سباق للركض... تدابير سير في بيروت

منذ 36 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
مـا يلـي:

بتاريخ 04-09-2022، سيقام اعتبارًا من الساعة 05.00 ولغاية الساعة 12.00 سباق ركض لمسافة /10/ كلم في مدينة بيروت، وذلك على المسلك التالي:

الانطلاق من أمام تمثال الشهداء في وسط بيروت نحو شارع الشهيد بشير الجميّل تقاطع الصيفي، والانعطاف يمينًا نحو طريق جورج حدّاد، ثمّ يسارًا نحو شارع باستور مرورًا بشارع أرمينيا، وصولًا إلى تقاطع الدخوليّة، والانعطاف يمينًا نحو جادة بيار الجميّل على المسلك عينه للجهة المقابلة لمبنى الـ TVA، ومن ثم العودة إلى نقطة الوصول في ساحة الشهداء.

لذلك سيتمّ إقفال الطرقات المذكورة، وتحويل السير إلى طرقات فرعيّة.
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير حفاظاً على سلامة المتسابقين ومنعاً للازدحام.

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