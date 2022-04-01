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تزامناً مع انخفاض أسعار المحروقات… الدولار “على الواطي”

منذ 5 ساعات
الدولار

الدولار

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سجل دولار السوق السوداء اليوم الجمعة انخفاضاً إذ تراوح ما بين الـ23750 ليرة لبنانية للشراء و23700 ليرة لبنانية للبيع.

هذا وانخفض اليوم أيضاً سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 13000 ليرة، والمازوت 31000 ليرة والغاز 1000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 462000 ليرة.
– البنزين 98 أوكتان: 473000 ليرة.
– المازوت: 521000 ليرة.
– الغاز: 328000 ليرة.

وبلغ حجم التداول على منصة Sayrafa مساء الخميس نحو 70 مليونا و500 ألف دولار بمعدل 22100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وطالب مصرف لبنان المركزي جميع المصارف ومؤسسات الصرافة بالاستمرار بتسجيل عمليات البيع والشراء كافة على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

وأقرّ مجلس الوزراء اللبناني مساء الخميس قانون “الكابيتال كونترول”، مع إدخال بعض التعديلات عليه، بناء على ملاحظات بعض الوزراء.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أن “التعديلات على قانون الكابيتال كونترول تعديلات بسيطة لا بالجوهر وشملت تركيبة اللجنة التي ستنظر في الاستثناءات، فبدل أن تتألف من رئيس الحكومة او من ينتدبه ووزير المال والاقتصاد ومصرف لبنان أصبحت من مصرف لبنان ووزارة المال وخبيرين اقتصاديين وقاض من درجة 18”.

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