تزامناً مع تشييع زياد الرحباني... تدابير سير في المحيدثة

أعلنت رئيسة بلدية بكفيا – المحيدثة، نيكول الجميّل، الإجراءات المتعلقة بتدابير السير الخاصة بمراسم تشييع الفنان الراحل زياد الرحباني، اليوم الإثنين.

وأوضحت الجميّل في بيان أن التدابير المتخذة ستُطبق اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا ولحين انتهاء مراسم التشييع، وجاءت على الشكل الآتي:

1- تحويل السير من جسر المحيدثة ومن ساحة الفنانين باتجاه الطريق الوسطى، ويُستثنى من هذا التدبير سكان المحلة والشخصيات المشاركة في التشييع.

2- تحديد طريق الوصول إلى كنيسة رقاد السيدة للمشاركين في المأتم من مفرق الكنيسة على الطريق العام باتجاه واحد.

3- تحديد طريق المغادرة باتجاه واحد من أمام مدرسة المحيدثة – عين المشرح – كنيسة مار عبدا.

وختم البيان بدعوة المواطنين إلى التقيّد بالإشارات الموضوعة وبإرشادات العناصر المولجة بتنظيم السير.