الأثنين 3 صفر 1447 ﻫ - 28 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تزامناً مع تشييع زياد الرحباني... تدابير سير في المحيدثة

منذ 37 ثانية
تدابير سير - تعبيرية

تدابير سير - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلنت رئيسة بلدية بكفيا – المحيدثة، نيكول الجميّل، الإجراءات المتعلقة بتدابير السير الخاصة بمراسم تشييع الفنان الراحل زياد الرحباني، اليوم الإثنين.

وأوضحت الجميّل في بيان أن التدابير المتخذة ستُطبق اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا ولحين انتهاء مراسم التشييع، وجاءت على الشكل الآتي:

1- تحويل السير من جسر المحيدثة ومن ساحة الفنانين باتجاه الطريق الوسطى، ويُستثنى من هذا التدبير سكان المحلة والشخصيات المشاركة في التشييع.

2- تحديد طريق الوصول إلى كنيسة رقاد السيدة للمشاركين في المأتم من مفرق الكنيسة على الطريق العام باتجاه واحد.

3- تحديد طريق المغادرة باتجاه واحد من أمام مدرسة المحيدثة – عين المشرح – كنيسة مار عبدا.

وختم البيان بدعوة المواطنين إلى التقيّد بالإشارات الموضوعة وبإرشادات العناصر المولجة بتنظيم السير.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجبهة الجنوبية
    ما حقيقة الغارة على الزهراني؟
    رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي
    إيلي قزي لصوت بيروت: مشاكل كثيرة يعاني منها قطاع السيارات المستعملة
    توقعات الطقس
    كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

    الأكثر قراءة

    الجبهة الجنوبية
    رسائل دولية تحذّر: تصعيد مرتقب في آب ما لم تتحرّك السلطة اللبنانية
    علم لبنان
    الأشهر القادمة صعبة.. غضب دولي من لبنان
    الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
    حزب الله يقترب من كارثة كبيرة!