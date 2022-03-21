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تزامنا مع إضراب المصارف.. كم بلغ حجم التداول عل منصة “Sayrafa”؟

منذ 14 ساعة
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بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /36,000,000/$ ستة وثلاثون مليون دولار أميركي بمعدل 21500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل مؤسسات الصرافة على المنصة.

يذكر أن التسجيلات على منصة Sayrafa لهذا اليوم لم تكن مكتملة بسبب إضراب المصارف.

كما على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

وردا على ملاحقة المصارف من قبل القضاء، بدأت جمعية المصارف اللبنانية إضرابها اليوم الإثنين، مانعة آلاف اللبنانيين من سحب ما تبقى من رواتبهم وما يتلقونه من تحويلات من المغتربين.كم

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