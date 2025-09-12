تزامنًا مع انعقاد جلسة مشتركة للّجان النيابيّة.. إخلاء وإقفال شارع المصارف

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

السّاعة 14:30 من تاريخ اليوم الجمعة 12-9-2025، ستُعقَد جلسة مشتركة للّجان النيابيّة في مجلس النّواب، لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.