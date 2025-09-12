الجمعة 20 ربيع الأول 1447 ﻫ - 12 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تزامنًا مع انعقاد جلسة مشتركة للّجان النيابيّة.. إخلاء وإقفال شارع المصارف

منذ 44 دقيقة
تدابير سير

تدابير سير

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

السّاعة 14:30 من تاريخ اليوم الجمعة 12-9-2025، ستُعقَد جلسة مشتركة للّجان النيابيّة في مجلس النّواب، لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقعات الطقس
    الحرارة إلى انخفاض… إليكم تفاصيل الطقس
    الريجي
    بيان هام من "الريجي".. إليكم التفاصيل
    سلسلة غارات تستهدف جنوب لبنان
    إصابات في غارة على سيارة في كفردونين جنوبي لبنان

    الأكثر قراءة

    مناصرون لحزب الله يحملون لافتة ترفض تسليم السلاح للجيش اللبناني
    تسليم سلاح الحزب.. نائب ممانع يكشف المستور!
    تشارلي كيرك ودونالد ترامب
    ترامب يعلن إصابة تشارلي كيرك بطلق ناري
    ارتفاع سعر الذهب (تعبيرية)
    إلى أين يتجه سعر الذهب.. وهل يستفيد لبنان من ارتفاعه؟!