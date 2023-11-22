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تزامنًا مع هدنة غزة.. تحذيرات خارجيّة للبنان من توسيع رقعة الاشتباكات

منذ ساعتين
الحدود اللبنانية الجنوبية (رويترز)

الحدود اللبنانية الجنوبية (رويترز)

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كشفت مصادر سياسية النقاب عن حركة اتصالات دبلوماسية خارجية بالمسؤولين اللبنانيين، ومن خلالهم حزب الله، تناولت تصاعد وتيرة المواجهات بين الحزب وقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، واستهداف إسرائيل مناطق لبنانية بعيدة نسبيًا عن خط المواجهة، ما يخشى معه من توسع هذه الاشتباكات باتجاه آخر، إذا لم يتم خفض حدة التوتر ولجم التصعيد من طرفي النزاع.

ونقلت هذه المصادر لصحيفة “اللواء” تحذيرات من هذه الدول تضمنت التنبه وعدم إعطاء أي ذريعة للجانب الإسرائيلي لتوسيع رقعة الاشتباكات أو القيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق داخل الأراضي اللبنانية، مستغلة اتفاق وقف النار مع حركة حماس وتبادل الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينين داخل السجون الإسرائيلية اليوم أو غدًا بعدما رصدت في الأيام الأخيرة حشد وحدات عسكرية كبيرة من قوات الإحتلال مقابل الحدود اللبنانية الجنوبية.

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