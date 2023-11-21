تساؤلات حول هويّة شهداء "سيارة صور".. وأنباء عن استهداف قيادي رفيع في "حماس"

أشارت “سكاي نيوز” إلى سقوط 4 شهداء بينهم مسؤول عسكري في حماس من جراء استهداف إسرائيلي لسيارة قرب مدينة صور في جنوب لبنان.

جاء ذلك بعد أن كانت قناة “الجزيرة” قد أفادت بأنّ “مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ سيارة في بلدة الشعيتية في القطاع الغربي من جنوب لبنان”، فيما أوضحت “الوكالة الوطنية للاعلام ” أنّ “أربعة اشخاص سقطوا شهداء داخل السيارة التي استهدفها العدو على طريق فرعي بين الشعيتية والقليلية قضاء صور”.

بدورها، أكّدت معلومات “ليبانون ديبايت”، “سقوط 5 قتلى داخل سيارة بيك آب في بلدة الشعيتية جنوب صور، بينهم مسؤول عسكري ميداني في حماس”.

وأشارت مصادر حماس لـ “ليبانون ديبايت”، إلى أنّه “حتى الساعة لم تتمكن الأجهزة الطبية الشرعية من تحديد هويات الشهداء، نظرًا لتفحم الجثث أو لتناثر الأشلاء”.

وأوضحت أن “الحركة ستصدر بيانًا رسميًا فور التأكد من هويات الشهداء”.

وكانت مسيّرة للعدو الاسرائيلي استهدفت بعد ظهر اليوم السيارة في منطقة الشعيتية، بعد استهدافها بوقت قليل مجموعة إعلاميين تابعين لقناة الميادين، حيث استشهد كل من المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري وأحد المدنيين ويدعى حسين عقيل، وسبق ذلك استهداف منزل في كفركلا أدى إلى استشهاد المسنة لائقة سرحان وإصابة حفيدتها ونجاة عدد من الأطفال كانوا داخل المنزل.