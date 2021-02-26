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تسجيل أول حالة وفاة بعد تلقي لقاح كورونا في لبنان

منذ 13 ساعة
آخر تحديث: 26 - فبراير - 2021 9:50 مساءً
لقاح كورونا

لقاح كورونا

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وفاة رجل سبعيني من آل الصغير من بلدة انصارية قضاء صيدا، وذلك بعد اقل من 4 أيام على تلقيه لقاح كورونا.

وكشف السيّد حسن زغير، وهو نجل المتوفى أن لا علاقة للقاح بحادثة الوفاة وإنما إصابته بكورونا، فقد تبين أن المتوفى كان في بداية إصابته بالفيروس رغم عدم ظهور عوارض وكان بصحة جيدة عند توجهه إلى مركز مركز التلقيح المخصص في مستشفى نبيه بري الجامعي – النبطية.

وأضاف في حديثٍ لـ”الجديد” أنه قبل 3 أيام من تلقي والده اللقاح يبدو أنه قد تعرض لعدوى دون ان يدري لا هو ولا عائلته وكانت حرارته 36 درجة، وبدأت الحراراة ترتفع بعد تلقي اللقاح وبالتالي نؤكد للجميع أن سبب الوفاة جراء كورونا وليس جراء تلقي اللقاح.

ودعا السيد حسن زغير وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أخبار غير صحيحة تثير هلع الناس من اللقاح.

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