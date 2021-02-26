تسجيل إصابات جديدة على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت.. إليكم التفاصيل

افادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 24 و25 شباط الجاري، وأظهرت النتائج وجود إحدى عشرة حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 24/2/2021 كالتالي:
“- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
– رحلة دمشق : شركة 6Q رقم 201 (جميعها سلبية).
– رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).
– رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية).
– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).
– رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).
– رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية).
– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).
– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).
– رحلة طهران : الشركة الإيرانية رقم 661 (جميعها سلبية).
– رحلة أكرا : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية).
– رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية).
– رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).
– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).
– رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية).
– رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)”.
أما نتائج 25/2/2021 فجاءت كالتالي:
“- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).
– رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).
– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (ثلاث حالات إيجابية).
– رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)”.