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تسجيل إصابتين خلال محاولة الدخول إلى مستعمرة المطلة عبر السياج الشائك

14 - مايو - 2021
آخر تحديث: 14 - مايو - 2021 6:15 مساءً
محاولة شبان الدخول الى مستعمرة المطلة عبر السياج الشائك

محاولة شبان الدخول الى مستعمرة المطلة عبر السياج الشائك

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أفادت مصادر طبية عن إصابة المواطنين اللبنانيين (حسين.ع.ص ومحمد. ق.ط) جراء سقوط قذيفتين اسرائيليتين بالقرب منهما بعد محاولة عدد من الشبان الدخول الى ​مستعمرة المطلة​ عبر السياج الشائك، مما ادى الى استنفار ​الجيش الاسرائيلي​، محاولا منعهم من التقدم نحو السياج، الامر الذي أدى الى إطلاق العدو قذيفتين باتجاه الشبان.

وعلى الفور حضرت قوة كبيرة من ​الجيش اللبناني​ والقوى الامنية وعملوا على منع الشبان من التقدم، وأقاموا الحواجز لمنع أي من المواطنين من التقدم نحو ​الشريط الشائك​، وعملت سيارات الاسعاف التابعة للهيئة الصحية الاسلامية على نقل الجريحين الى مستشفى مرجعيون الحكومي.

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