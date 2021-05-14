تسجيل إصابتين خلال محاولة الدخول إلى مستعمرة المطلة عبر السياج الشائك

أفادت مصادر طبية عن إصابة المواطنين اللبنانيين (حسين.ع.ص ومحمد. ق.ط) جراء سقوط قذيفتين اسرائيليتين بالقرب منهما بعد محاولة عدد من الشبان الدخول الى مستعمرة المطلة عبر السياج الشائك، مما ادى الى استنفار الجيش الاسرائيلي، محاولا منعهم من التقدم نحو السياج، الامر الذي أدى الى إطلاق العدو قذيفتين باتجاه الشبان.
وعلى الفور حضرت قوة كبيرة من الجيش اللبناني والقوى الامنية وعملوا على منع الشبان من التقدم، وأقاموا الحواجز لمنع أي من المواطنين من التقدم نحو الشريط الشائك، وعملت سيارات الاسعاف التابعة للهيئة الصحية الاسلامية على نقل الجريحين الى مستشفى مرجعيون الحكومي.