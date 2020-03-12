تسجيل حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا في مستشفى سيدة المعونات في جبيل

أكدت مصادر طبية في مستشفى سيدة المعونات في جبيل نبأ وفاة المريض الياس برجي المصاب بفيروس كورونا.

ويشار إلى ان المواطن الياس برجي وهو من أميون ويبلغ من العمر ٧٩ عاما وقد كان يعاني من مرض السرطان.

وكانت العدوى بفيروس كورونا قد انتقلت للمواطن برجي الذي توفي اليوم الخميس عبر المتوفى الأول جان خوري القادم من مصر وذلك في مستشفى سيدة المعونات في جبيل، إذ كان يتشاركان الغرفة نفسها.

وتعد حالة الوفاة هذه هي حالة الوفاة الثالثة بفيروس كورونا في لبنان.

ويذكر انه في آخر إحصائية لوزارة الصحة والصادرة أمس الأربعاء، فقد بلغ مجموع الحالات المثبتة 61 حالة Covid-19: 51 حالة مشخصة في مستشفى رفيق الحريري و9 حالات في المستشفيات الجامعية.