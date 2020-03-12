أخبار لبنان

تسجيل حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا في مستشفى سيدة المعونات في جبيل

أكدت مصادر طبية في مستشفى سيدة المعونات في جبيل نبأ وفاة المريض الياس برجي المصاب بفيروس كورونا.

 

ويشار إلى ان المواطن الياس برجي وهو من أميون ويبلغ من العمر ٧٩ عاما وقد  كان يعاني من مرض السرطان.

المزيد من الأخبار

هل “ننعزل” غذائياً ويطرق الجوع بابنا؟

قرار بوقف العمل في المؤسسات العاملة ضمن محافظة عكار

وكانت العدوى بفيروس كورونا قد انتقلت للمواطن برجي الذي توفي اليوم الخميس عبر المتوفى الأول جان خوري القادم من مصر وذلك في مستشفى سيدة المعونات في جبيل، إذ كان يتشاركان الغرفة نفسها.

وتعد حالة الوفاة هذه هي حالة الوفاة الثالثة بفيروس كورونا في لبنان.

ويذكر انه في آخر إحصائية لوزارة الصحة والصادرة أمس الأربعاء، فقد بلغ مجموع الحالات المثبتة 61 حالة Covid-19: 51 حالة مشخصة في مستشفى رفيق الحريري و9 حالات في المستشفيات الجامعية.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

مشروع قانون “الكابيتال كونترول” بمواده الـ13

أخبار لبنان

قرارات مالية للحكومة في جلستها الثلاثاء

أخبار لبنان

الحكومة تربط قرار إعلان حال الطوارئ بتفشي “كورونا” أكثر وإرتفاع عدد…

أخبار لبنان

لبنان يغلق حدوده مع سوريا اعتباراً من الاثنين

أخبار لبنان

نصر الله يعطي “الضوء الأخضر”… لـ”الطوارئ”…

أخبار لبنان

“التشكيلات القضائية”… عنوان جديد لانقسام سياسي في لبنان