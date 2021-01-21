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تسجيل حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" في مستشفى الحريري الجامعي

21 - يناير - 2021
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية. وجاء فيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 406 فحوص.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 95.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 879 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 41

– حالات وفاة: 1

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