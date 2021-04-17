تسجيل عدد مرتفع من المصابين بكورونا في رحلات وصلت إلى مطار بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 13 و14 و15 نيسان؛ وأظهرت النتائج وجود اثنين وخمسين (52) حالة إيجابية.

وجاءت الدفعة الأخيرة من نتائج 13/4/2021 كالتالي:

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 14/4/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7786 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة برلين: شركة SR رقم 134 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (أربع حالات إيجابية)

رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أكرا: شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (حالتان إيجابيتان)

وجاءت نتائج 15/4/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (إثنتان وعشرون حالة إيجابية)

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)