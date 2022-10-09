تسجيل ١٤ حالة كوليرا جديدة

أكدت مصادر وزارة الصحة تسجيل 14 حالة كوليرا جديدة، 3 منها في مستشفى حلبا الحكومي و6 حالات منها تعاني من عوارض خفيفة لا تستدعي الدخول الى المستشفى، أما الحالات الخمسة المتبقية فلا تعاني من اي عوارض”، وفق معلومات الـLBCI.​

وكانت وزارة الصحة قد الأسبوع الماضي، قد أعلنت عن تسجيل أول حالة إصابة بالكوليرا في البلاد منذ عام 1993.

وتم تسجيل الحالة، يوم الأربعاء الماضي، في محافظة عكار الريفية بشمال البلاد، حيث يتلقى المريض العلاج وحالته مستقرة.

وتم عرض خطة وزارة الصحة اللبنانية للجهوزية والاستجابة للكوليرا، والتي أُعدت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف وبالتوافق مع كافة الشركاء المعنيين بالرعاية الصحية.

وتم تشكيل خلية أزمة تضم خبراء واختصاصين للاستجابة لتفشي الكوليرا ومتابعة التطورات بصورة يومية.

يذكر أن الكوليرا ناتجة عن جرثومة تنتقل عبر مياه الشرب أو تناول مواد غذائية ملوثة، أو من شخص الى آخر عبر الأيدي الملوثة.

تمتد فترة حضانة المرض من يومين الى 5 أيام. وتشمل العوارض إسهال مائي غزير مسبباً مضاعفات قد تؤدي الى الوفاة في حال عدم المعالجة.