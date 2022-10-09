الأحد 13 ربيع الأول 1444 ﻫ - 9 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تسجيل ١٤ حالة كوليرا جديدة

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2022 7:24 مساءً
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

A A A
طباعة المقال

أكدت مصادر وزارة الصحة تسجيل 14 حالة كوليرا جديدة، 3 منها في مستشفى حلبا الحكومي و6 حالات منها تعاني من عوارض خفيفة لا تستدعي الدخول الى المستشفى، أما الحالات الخمسة المتبقية فلا تعاني من اي عوارض”، وفق معلومات الـLBCI.​

وكانت وزارة الصحة قد الأسبوع الماضي، قد أعلنت عن تسجيل أول حالة إصابة بالكوليرا في البلاد منذ عام 1993.

وتم تسجيل الحالة، يوم الأربعاء الماضي، في محافظة عكار الريفية بشمال البلاد، حيث يتلقى المريض العلاج وحالته مستقرة.

وتم عرض خطة وزارة الصحة اللبنانية للجهوزية والاستجابة للكوليرا، والتي أُعدت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف وبالتوافق مع كافة الشركاء المعنيين بالرعاية الصحية.

وتم تشكيل خلية أزمة تضم خبراء واختصاصين للاستجابة لتفشي الكوليرا ومتابعة التطورات بصورة يومية.

يذكر أن الكوليرا ناتجة عن جرثومة تنتقل عبر مياه الشرب أو تناول مواد غذائية ملوثة، أو من شخص الى آخر عبر الأيدي الملوثة.

تمتد فترة حضانة المرض من يومين الى 5 أيام. وتشمل العوارض إسهال مائي غزير مسبباً مضاعفات قد تؤدي الى الوفاة في حال عدم المعالجة.

    المزيد من أخبار لبنان

    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكشتاين
    الاختبار العكسي لمنصة كاريش بدأ.. وهذه رسالة هوكشتاين للبنان
    حادث صدم على المسلك الشرقي لأوتوستراد العقيبة نهر إبراهيم
    قتيلان في حادث صدم على أوتوستراد العقيبة - نهر إبراهيم
    الدكتور فراس أبيض
    وزير الصحة يدق ناقوس الخطر.. مستوى الخدمات الأساسية في لبنان يتراجع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    صورة من الفيديو
    كابوس حقيقي.. فيديو يُظهر أفعى على متن طائرة تجبرها على الهبوط اضطراريًا
    منطقة "فريولي فينيتسيا جوليا" الإيطالية
    منطقة سياحية في إيطاليا ستدفع لك لزيارتها.. بشرط واحد!
    صورة من الفيديو
    إنتفاضة إيران
    بالفيديو.. صورة خامنئي تحترق خلال نشرة المساء على التلفزيون الإيراني!