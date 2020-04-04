تسجيل 12 اصابة جديدة… الاصابات المثبتة بفيروس كورونا بلغت 520

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه حتى تاريخ 4/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 520 حالة بزيادة 12 حالة عن يوم امس.

علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 550 فحصا.

ولم يتم تسجيل اي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على ١٧ وفاة.

من جهة أخرى أعلمت وزارة الصحة العامة المواطنين المغتربين الراغبين بالعودة إلى لبنان، من ضمن الرحلات التي سيبدأ تسييرها غدا الاحد، بضرورة تعبئة استمارة خاصة والإجابة عن كل الأسئلة المطروحة فيها.⚜️

الاستمارة موجودة على الرابط الاتي: https://arcg.is/0GaDnG