تسجيل 1229 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت لبيروت بين (2-6) من الشهر الحالي

افادت وزارة الصحة العامة، انه باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 2 و6 كانون الثاني؛ وأظهرت النتائج وجود ألف ومئتين وتسع وعشرين (1229) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

وجاءت نتائج 02/01/2021 كالتالي: (251 حالة إيجابية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (عشرون حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 417 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 210 (خمس حالات إيجابية)

رحلة النجف : شركة UBD رقم 307 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (خمس حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة TO رقم 3330 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (ست حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (حالتان إيجابيتان)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 2429 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة هامبورغ : شركة EW رقم 7980 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة زيورتش : شركة LX رقم 222 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 272 (أربع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (سبع حالات إيجابية)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف : شركة UBD رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 260 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة تبليسي : شركة MEA رقم 2286 (خمس حالات إيجابية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (عشر حالات إيجابية)

رحلة شرم : شركة MEA رقم 7301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (سبع عشرة حالة إيجابية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 503 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (حالتان إيجابيتان)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (تسع حالات إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (أربع حالات إيجابية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 282 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (أربع حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (أربع حالات إيجابية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (تسع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (أربع عشرة حالة إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (أربع حالات إيجابية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (سبع حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (خمس عشرة حالات إيجابية)

رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (ست حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (خمس حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 3429 (خمس حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 832 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (أربع حالات إيجابية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 309 (جميعها سلبية)

رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 2553 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (أربع حالات إيجابية)

وجاءت نتائج 03/01/2021 كالتالي: (235 حالة إيجابية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (ست حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (حالتان إيجابيتان)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 270 (عشر حالات إيجابية)

رحلة إزمير : شركة CAI رقم 173 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (حالتان إيجابيتان)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (عشر حالات إيجابية)

رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 1429 (حالتان إيجابيتان)

رحلة ليون : شركة TO رقم 4960 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (سبع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (سبع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (جميعها سلبية)

رحلة زيورتش : شركة GM رقم 850 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان)

رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 309 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 260 (إثنتا عشرة حالة إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 2553 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (ست حالات إيجابية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة برلين : شركة SR رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (حالتان إيجابيتان)

رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 303 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)

رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ست حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 321 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة كوبنهاغن : شركة SK رقم 2827 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 272 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (ثماني عشرة حالة إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (عشر حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (إثنتان وعشرون حالة إيجابية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 305 (ست حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 230 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)

رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2442 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 04/01/2021 كالتالي: (239 حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (أربع حالات إيجابية)

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (إثنتان وعشرون حالة إيجابية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 832 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثماني عشرة حالة إيجابية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (ست حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (ست حالات إيجابية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (أربع حالات إيجابية)

رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (أربع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة ستوكهولم : شركة SK رقم 2867 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دوسلدورف : شركة DE رقم 868 (جميعها سلبية)

رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (حالتان إيجابيتان)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة ليون : شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (أربع حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (ست حالات إيجابية)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (سبع عشرة حالة إيجابية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (خمس حالات إيجابية)

رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (خمس عشرة حالة إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالتان إيجابيتان)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

رحلة روما : شركة MEA رقم 232 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (أربع حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (أربع حالات إيجابية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (حالتان إيجابيتان)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة بريمن : شركة SR رقم 220 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (سبع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (ست عشرة حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشكة التركية رقم 826 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (تسع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (عشر حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة الإماراتية رقم 955 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (خمس حالات إيجابية)

رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)

رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 05/01/2021 كالتالي: (242 حالة إيجابية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (سبع حالات إيجابية)

رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (أربع حالات إيجابية)

رحلة حلب : شركة Q6 رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (خمس حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (خمس حالات إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (أربع حالات إيجابية)

رحلة أكرا : شركة MEA رقم 576 (أربع وعشرون حالة إيجابية)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7780 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (سبع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة برلين : شركة SR رقم 134 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (عشر حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (إثنتا عشرة حالة إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (خمس حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 436 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

رحلة طهران : الشركة الإيرانية رقم 661 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثلاث عشرة حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (إثنتا عشرة حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (إثنتا عشرة حالة إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (ست حالات إيجابية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 06/01/2021 كالتالي: (262 حالة إيجابية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (سبع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (سبع حالات إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة A3 رقم 964 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 272 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (تسع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (تسع عشرة حالة إيجابية)

رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (أربع حالات إيجابية)

رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (تسع حالات إيجابية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 503 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (حالتان إيجابيتان)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة زيورتش : شركة GM رقم 850 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (ست حالات إيجابية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (خمس حالات إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

رحلة زيورتش : شركة LX رقم 222 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 1427 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (ست حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (سبع حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (أربع عشرة حالة إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (خمس حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ست حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (إثنتان وعشرون حالة إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (خمس حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث عشرة حالة إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (سبع حالات إيجابية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)”.