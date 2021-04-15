تسجيل 13 حالة إيجابية بكورونا على متن رحلات اضافية وصلت الى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 13 نيسان، وأظهرت النتائج وجود 13 حالة إيجابية.
وجاءت النتائج كالتالي:
– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
– رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
– رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (أربع حالات إيجابية)
– رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
– رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
– رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
– رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية).