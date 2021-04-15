السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تسجيل 13 حالة إيجابية بكورونا على متن رحلات اضافية وصلت الى بيروت

15 - أبريل - 2021
حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

A A A
طباعة المقال

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 13 نيسان، وأظهرت النتائج وجود 13 حالة إيجابية.

وجاءت النتائج كالتالي:

– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
– رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
– رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (أربع حالات إيجابية)
– رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
– رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
– رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
– رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية).

    المزيد من أخبار لبنان

    دورية تابعة لقوات اليونيفيل
    تأهب إسرائيلي.. 22 نقطة مرتبطة بحزب الله على طول الخط الأزرق
    الجيش اللبناني
    الجيش: استشهاد عسكري وإصابة آخر باشتباك مسلح مع مهربين
    هيئة الطوارئ المدنية
    هيئة الطوارئ المدنية: على القضاء تحديد مهل لتسريع كل ما يتعلق بالموقوفين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    المحروقات
    استعدوا... أزمة محروقات جديدة في الأيام المقبلة؟