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تسجيل 14 حالة إيجابية بكورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت

9 - مايو - 2021
حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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أصدرت وزارة الصحة العامة نتائج فحوص الـ”PCR” لوافدين وصلوا إلى بيروت بتاريخ 7 و 8 أيار، وقد جاءت على النحو التالي:

وجاءت نتائج 7/5/2021 كالتالي:

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة دبي: شركة MEA رقم 421 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
” رحلة حلب: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
” رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)
” رحلة بوخارست: شركة RO رقم 161 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)
نتائج فحوص رحلات وصلت إلى بيروت: 65 حالة إيجابية
حالات إيجابية جديدة برحلات إضافية وصلت إلى بيروت
” رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)
” رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
” رحلة جدة: شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
” رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
” رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
” رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
” رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)
” رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
” رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
” رحلة الرياض: شركة XY رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
” رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)
” رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 8/5/2021 كالتالي:

” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
” رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
” رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

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