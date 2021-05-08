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تسجيل 14 حالة إيجابية بكورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت

منذ 6 ساعات
حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 5 و6 أيار 2021؛ وأظهرت النتائج وجود 14 حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 5/5/2021 كالتالي:

– رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)
– رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)
– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)
– رحلة برلين: شركة SR رقم 134 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
– رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)
– رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
– رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية)
– رحلة عمان: شركة BAY رقم 782 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 6/5/2021 كالتالي:

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
– رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
– رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
– رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
– رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
– رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
– رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)
– رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)
– رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
– رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
– رحلة جدة: شركة MEA رقم 2365 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
– رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
– رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
– رحلة أضنا: شركة AJ وقم 7836 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
– رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
– رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
– رحلة جدة: شركة MEA رقم 2369 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
– رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
– رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).

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