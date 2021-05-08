تسجيل 14 حالة إيجابية بكورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 5 و6 أيار 2021؛ وأظهرت النتائج وجود 14 حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 5/5/2021 كالتالي:

– رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

– رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)

– رحلة برلين: شركة SR رقم 134 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

– رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)

– رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

– رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية)

– رحلة عمان: شركة BAY رقم 782 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 6/5/2021 كالتالي:

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

– رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

– رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

– رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

– رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

– رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

– رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

– رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

– رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

– رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

– رحلة جدة: شركة MEA رقم 2365 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

– رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

– رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

– رحلة أضنا: شركة AJ وقم 7836 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

– رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

– رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

– رحلة جدة: شركة MEA رقم 2369 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

– رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)

– رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).