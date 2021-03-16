تسجيل 15 حالة جديدة بكورونا في نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

اعلنت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 13 و14 آذار، وأظهرت النتائج وجود خمس عشرة حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 13/3/2021 كالتالي:
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
” رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
” رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
” رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (أربع حالات إيجابية)
” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة برلين : شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)
” رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
” رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
” رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
” رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
” رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
” رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)
وجاءت نتائج 14/3/2021 كالتالي:
” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
” رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
” رحلة الشارقة : شركة G9 وقم 385 (جميعها سلبية)
” رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
” رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)
” رحلة باريس : شركة TO رقم 3338 (جميعها سلبية)