تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا في الهرمل

أعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل، تسجيل “16 إصابة جديدة بفيروس كورونا”، واشارت الى أنه “يتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب منهم التزام الحجر بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات”.

وأملت من الاهالي “الانتباه نظرا لتزايد اعداد المصابين بشكل سريع، وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة، لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الـ pcr سواء كانت النتيحة سلبية او ايجابية”.

يشار إلى أن وزارة الصحة العامة كانت قد أعلنت في تقريرها اليومي عن تسجيل 1188 إصابة جديدة بكورونا في لبنان، رفعت العدد الاجمالي للحالات المثبتة إلى 118664.

كذلك، تم تسجيل وفاة 23 شخصا بكورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة في لبنان.