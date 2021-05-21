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تسجيل 24 حالة إيجابية بكورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت

21 - مايو - 2021
حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص الـ PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 18 و 19أيار؛ وأظهرت النتائج وجود أربع وعشرين (24) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 18/5/2021 كالآتي:

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)
– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية)
– رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (كلها سلبية)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)
– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (كلها سلبية)
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)
– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (كلها سلبية)
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (كلها سلبية)
– رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (كلها سلبية)
– رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (كلها سلبية)
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية)
– رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (كلها سلبية)
– رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية)
– رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (كلها سلبية)
– رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (كلها سلبية)
– رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (كلها سلبية)
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلها سلبية)
– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)
– رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (كلها سلبية)
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (كلها سلبية)
– رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (كلها سلبية)
– رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (كلها سلبية)
– رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (كلها سلبية)
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (كلها سلبية)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (كلها سلبية)
– رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (كلها سلبية)

وجاءت نتائج 19/5/2021 كالآتي:

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)
– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية)
– رحلة دمشق: شركة 6Q رقم 201 (كلها سلبية)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (كلها سلبية)
– رحلة برلين: شركة SR رقم 8290 (كلها سلبية)
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)
– رحلة دمشق: شركة 6Q رقم 203 (كلها سلبية)
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (كلها سلبية)
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية)
– رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية)
– رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (كلها سلبية)
– رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية)
– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة برلين: شركة SR رقم 134 (كلها سلبية)
– رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 436 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلها سلبية)
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (كلها سلبية)
– رحلة عمان: شركة BAY رقم 201 (كلها سلبية)
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (كلها سلبية)
– رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (كلها سلبية)
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (كلها سلبية)
– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (كلها سلبية)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة)

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