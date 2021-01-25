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تسجيل 24 حالة إيجابية نتيجة فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

26 - يناير - 2021
آخر تحديث: 26 - يناير - 2021 12:21 صباحًا
حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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أفادت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري.

وأظهرت النتائج وجود أربع وعشرين (24) حالة إيجابية. وجاءت نتائج 23/1/2021 كالآتي:

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (سبع حالات إيجابية)
– رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (ثلاث حالات إيجابية)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة جدة: شركة MEA رقم 1369 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (ثلاث حالات إيجابية)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

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