تسجيل 3 حالات مثبتة بفيروس كورونا المستجد في مخيم الرشيدية

أعلنت اللجنة الشعبية والاهلية في مخيم الرشيدية، في بيان، أنه “بعد اخذ عينات عشوائية لفيروس كورونا لزهاء سبعين شخصا من المخيم وصدور النتائج، تبين ان هناك 3 حالات إيجابية مثبتة مخبريا.

ودعت الاهالي الى “الحفاظ على النظافة العامة، اغلاق كافة المقاهي والمؤسسات وأماكن الانترنت، إلغاء جميع الانشطة الصيفية والترفيهية بما فيها الرحلات والتجمع على شاطئ البحر، الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات واستخدام المعقمات لمنع انتشار الفيروس، وأخذ الاجراءات الوقائية المشددة داخل المساجد”.

توازياً، أعلن رئيس المكتب الإعلامي في بلدية الشويفات طارق أبو فخر تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا المستجد في حي السلم في العمروسية، من دون أن يحدد بعد مصدر العدوى.

وأشار أبو فخر إلى أن مصدر العدوى ليس من أحد الوافدين. هذا وتجرى فحوص كالعادة للمخالطين، فيما تتخذ مباشرة إجراءات لعزل منزل تظهر فيه اصابات في العائلة او مبنى أو غيره.

وأكد أبو فخر أنه نظراً لميل البعض الى التفلت وعدم الالتزام وتعريض الآخرين للخطر بدأت تتخذ إجراءات صارمة تقضي بتسطير محاضر ضبط بحق كافة المخالفين لشروط الحجر الصحي في المنطقة، حرصاً على السلامة العامة.

علما أن المشكلة حتى اليوم لم تكن أبداً من الوافدين الذين حرصوا على الالتزام بل من المقيمين.

في سياق متصل، أعلنت بلدية النبطية، أنه “بعد التثبت من حالة ايجابية في مدينة النبطية بفيروس كورونا لشخص مقيم، ويعمل خارج النبطية، تم التعامل مع الحالة وفق الاصول من قبل خلية الأزمة التابعة لبلدية النبطية وخلية الأزمة في المنطقة الثانية بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية.