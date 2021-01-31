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تسجيل 3 وفيات بكورونا في مستشفى الحريري الجامعي

31 - يناير - 2021
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19، مبينا بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء فيه:

“عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 333 فحصا

عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 109

عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23

عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3

مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 910 حالة شفاء

عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53

حالات وفاة: 3”

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