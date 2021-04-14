تسجيل 31 حالة ايجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في مطار رفيق الحريري الدولي في 11 و12 نيسان. وأظهرت النتائج وجود إحدى وثلاثين (31) حالات إيجابية.

وجاءت الدفعة الثانية من نتائج 11/4/2021 كالتالي:

-رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

– رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية).

– رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية).

-رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية).

– رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

– رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

– رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

– رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم ?268 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان).

– رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية).

– رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (حالة إيجابية واحدة).