تسجيل 32 حالة إيجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 22 و23 كانون الثاني الجاري؛ وأظهرت النتائج وجود اثنتين وثلاثين (32) حالة إيجابية.

* وجاءت نتائج 22/1/2021 كالتالي:

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

– رحلة الدمام: شركة MEA رقم 1443 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (خمس حالات إيجابية)

– رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

– رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

– رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

– رحلة حلب: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)

– رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

– رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

– رحلة ستوكهولم: شركة SR رقم 1680 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

– رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (ست حالات إيجابية)

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (سبع حالات إيجابية)

– رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (ثلاث حالات إيجابية)

* وجاءت نتائج 23/1/2021 كالتالي:

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

– رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

– رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

– رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

– رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

– رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

– رحلة بروكسيل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

– رحلة برلين: شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)

– رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

– رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

– رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)