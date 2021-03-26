تسجيل 33 حالة جديدة بكورونا في فحوصات رحلات وصلت إلى مطار الحريري الدولي

أعلنت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص الـ”PCR” لوافدين وصلوا إلى بيروت في 23 و24 آذار، وأظهرت النتائج وجود 33 حالة إيجابية.
وجاء استكمال نتائج 23/3/2021 كالتالي:
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)
رحلة جدة : شركة MEA رقم 1369 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 24/3/2021 كالتالي:
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (ست حالات إيجابية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (أربع حالات إيجابية)
رحلة عمان : شركة BAY رقم 782 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)”.