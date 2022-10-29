تسجيل 4 إصابات بالكوليرا في صور

أكد رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال تسجيل 4 إصابات بالكوليرا في مخيم اللاجئين السوريين في بلدة دير قانون رأس ‏العين، وهي أولى الإصابات التي تم تسجيلها في القضاء‎. ‎

‎ ‎

ولفت الى أن “المياه في المنطقة نظيفة، ومن المرجح ان تكون العدوى التقطت من خارج البلدة، ووضع المصابين مستقر ولا يستدعي ‏دخول المستشفى، فيما هناك اشتباه بإصابة زهاء 5 أشخاص آخرين، ومن المتوقع ارتفاع عدد الحالات‎.‎

‎ ‎

وأشار الى أن “الكوليرا يختلف عن الكورونا من حيث الإجراءات، وهي لا تستدعي العزل، وهناك عمل مشترك مع الوزارات التالية: ‏البيئة والأشغال والطاقة والصحة‎.‎

‎ ‎

وختم غزال بتأكيد “أهمية معرفة مصادر المياه وتعقيم المأكولات والنظافة، وهي ارشادات تم تعميمها مسبقا على الأهالي‎.‎







