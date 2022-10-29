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تسجيل 4 إصابات بالكوليرا في صور

منذ ساعتين
تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان

تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان

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أكد رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال تسجيل 4 إصابات بالكوليرا في مخيم اللاجئين السوريين في بلدة دير قانون رأس ‏العين، وهي أولى الإصابات التي تم تسجيلها في القضاء‎. ‎
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ولفت الى أن “المياه في المنطقة نظيفة، ومن المرجح ان تكون العدوى التقطت من خارج البلدة، ووضع المصابين مستقر ولا يستدعي ‏دخول المستشفى، فيما هناك اشتباه بإصابة زهاء 5 أشخاص آخرين، ومن المتوقع ارتفاع عدد الحالات‎.‎
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وأشار الى أن “الكوليرا يختلف عن الكورونا من حيث الإجراءات، وهي لا تستدعي العزل، وهناك عمل مشترك مع الوزارات التالية: ‏البيئة والأشغال والطاقة والصحة‎.‎
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وختم غزال بتأكيد “أهمية معرفة مصادر المياه وتعقيم المأكولات والنظافة، وهي ارشادات تم تعميمها مسبقا على الأهالي‎.‎

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