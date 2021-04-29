الخميس 17 رمضان 1442 ﻫ - 29 أبريل 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تسجيل 4 خروق جوية إسرائيلية فوق المناطق اللبنانية

منذ 25 دقيقة
خروقات جوية لطيران العدو الإسرائيلي

خروقات جوية لطيران العدو الإسرائيلي

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 28 /4 /2021 اعتبارا من الساعة 1.55 ولغاية الساعة 14.55 تم تسجيل 4 خروق جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.

وعند الساعة 12.00 خرقت طائرتان حربيتان معاديتان، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 15.00 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة.
تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    أصحاب المولدات
    إليكم تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر نيسان
    مجلس النواب
    لجنة الشباب والرياضة بحثت اقتراح اعتماد مادة جديدة في الامتحانات الرسمية!
    وزارة المالية
    تمديد مهلة تقديم المكلفين التصريح السنوي وتسديد ضريبة 2020

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الموز
    بينها الموز … احذروا تناول هذه الأطعمة في المساء
    ميشال دي شادارفيان
    دي شادارفيان لـ “صوت بيروت انترناشونال”: أصبحت عاجزاً عن المدافعة عن سياسية “التيار”
    الأكاديمي والباحث السياسي السعودي د. نايف خالد الوقاع
    الباحث السياسي السعودي د.خالد نايف الوقاع: ان لم يستجب لبنان فإن الآتي أكثر قساوة