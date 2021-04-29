تسجيل 4 خروق جوية إسرائيلية فوق المناطق اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 28 /4 /2021 اعتبارا من الساعة 1.55 ولغاية الساعة 14.55 تم تسجيل 4 خروق جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.

وعند الساعة 12.00 خرقت طائرتان حربيتان معاديتان، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 15.00 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة.

تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.