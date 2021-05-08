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تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهذا عدد الوفيات

8 - مايو - 2021
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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سجل لبنان في الساعات الـ 24 الماضية، 435 حالة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة.

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