تسجيل 5 إصابات بـ”كورونا” في البابلية.. والبلدية تحذر

أعلنت بلدية البابلية عن تسجيل خمس حالات كورونا إيجابية (covid19) مستجدة مؤكدة، وهم جميعا يخضعون للحجر المنزلي مع جميع أفراد عائلاتهم، وبمتابعة من اللجنة المختصة في البلدية، وبذلك يكون قد أرتفع عدد الحالات الأيجابية المؤكدة في البلدة من أربع إصابات إلى تسع فقط.

وشددت البلدية على المخالطين ضرورة الحجر المنزلي أربعة عشر يوما من تاريخ المخالطة للحالة الأيجابية كتدبير أحترازي.

كما حذرت البلدية كل الذين يخضعون لفحص PCR وتأتي نتيجتهم إيجابية من مغبة التكتم على نتيجة الفحص وبأنها ستتخذ بحقهم إجراءات قاسية، منها تسطير محاضر ضبط بمبالغ كبيرة وستلزمهم بتحمل كلفة علاج كل فرد يصاب بالعدوى منهم، وأيضا تحمل نفقة ومصاريف عائلته حتى شفائهم، وستقوم بالأبلاغ عنهم المراجع القضائية والأمنية لما في هذا التصرف من تهديد للسلامة العامة وصحة وحياة أهالي البلدة لخطر الإصابة بجائحة كورونا التي قد تؤدي للوفاة”،

وجددت الدعوة الى “التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين”، متمنية ان لا يصيبهم مكروه وللحالات المصابةالشفاء العاجل”.