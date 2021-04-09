الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تسجيل 66 حالة إيجابية بكورونا على متن رحلات جوية وصلت إلى بيروت

10 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2021 12:41 صباحًا
حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

A A A
طباعة المقال

افادت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 5 و8 نيسان، وأظهرت النتائج وجود ست وستين حالة إيجابية.

وجاءت الدفعة الثانية من نتائج 5/4/2021 كالآتي:

“- رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (كلها سلبية)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية)
– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (كلها سلبية)
– رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (كلها سلبية)
– رحلة برلين: شركة SR رقم 110 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة ميلان: شركة MEA رقم 235 (كلها سلبية)
– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية)
– رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)
– رحلة بوخارست: شركة RO رقم 165 (كلها سلبية)
– رحلة أثينا: شركة MEA رقم 254 (كلها سلبية)
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (كلها سلبية)
– رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (ثلاث حالات إيجابية)
– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)”.

وجاءت نتائج 6/4/2021 كالآتي:

“- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)
– رحلة اديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (كلها سلبية)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (كلها سلبية)
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)
– رحلة اورلي: شركة TO رقم 3330 (كلها سلبية)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (كلها سلبية)
– رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 437 (كلها سلبية)
– رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)
– رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (كلها سلبية)
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (كلها سلبية)
– رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (كلها سلبية)
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (ست حالات إيجابية)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة جدة: شركة MEA رقم 2369 (كلها سلبية)
– رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (كلها سلبية)
– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (كلها سلبية)
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية)”.

وجاءت نتائج 7/4/2021 كالآتي:

“- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)
– رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7780 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)
– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات إيجابية)
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (كلها سلبية)
– رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (كلها سلبية)
– رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (كلها سلبية)
– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (كلها سلبية)
– رحلة برلين: شركة SR رقم 134 (كلها سلبية)
– رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 436 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (كلها سلبية)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (كلها سلبية)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة كييف: شركة BAY رقم 782 (حالة إيجابية واحدة)”.

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 8/4/2021 كالآتي:

“- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)
– رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (كلها سلبية)
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (كلها سلبية)
– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية)
– رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (كلها سلبية)
– رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (كلها سلبية)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير العمل ​مصطفى بيرم​
    بيرم ترأس اجتماعا للجنة المؤشر.. اليكم التفاصيل
    حزب الله من ميليشيات إيران التي شكلها سليماني
    "الحزب" بين مصيبتين
    النواب ملحم خلف، نجاة عون، مارك ضو،
    نجاة عون: ما هي خطة مجلس الوزراء لإخماد النيران؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل