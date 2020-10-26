استمع لاذاعتنا

تسجيل 7 إصابات جديدة بـ”كورونا” في الضنية

منذ 22 دقيقة
تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

A A A
طباعة المقال

أعلنت خلية الأزمة والطوارئ في اتحاد بلديات الضنية عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد الفحوصات المخبرية PCR التي أجريت على مخالطين ومشتبه إصابتهم بالفيروس.

وتوزعت الإصابات على بلدات بخعون 2، وإصابة واحدة في كل من سير، بقرصونا، بيت الفقس، زغرتغرين وقرحيا.

وناشدت خلية الأزمة المواطنين “الإلتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة العامة، منعاً لتفشي الفيروس، وحرصاً على سلامتهم وصحتهم”.

يشار إلى أن ​وزارة الصحة العامة​ كانت قد أعلنت في تقريرها اليومي، عن “تسجيل 796 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد-19​) يوم الأحد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 72186 حالة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    تهريب مخدرات في اليمن
    ضبط 3 أطنان من المخدرات في ميناء عدن… و”حزب الله” متورط
    عداد كورونا يرتفع في عدة بلدات لبنانية
    796 إصابة جديدة.. هكذا توزعت حالات كورونا على البلدات اللبنانية
    طارق المجذوب
    الوزير المجذوب​: نعمل على انقاذ العام الدراسي.. والأولاد سيذهبون الى المدارس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    البطل حبيب نور محمدوف
    بالفيديو: البطل حبيب نور محمدوف يفوز بالنزال ويفجر نبأ اعتزاله!
    لهذا السبب يعاني البعض من فقدان الشم عند الإصابة بكورونا
    فقدان الشم عند الإصابة بكورونا.. علماء يكشفون اللغز!
    جيري ماهر
    بالفيديو: بعد شائعة انسحاب بهاء الحريري من عالم السياسة… مستشاره الإعلامي يوضح