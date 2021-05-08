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تسرب غاز أدى الى حصول حريق مترافق مع صوت قوي وفوج الاطفاء يتدخل

8 - مايو - 2021
تسرب غاز في طريق الجديدة

تسرب غاز في طريق الجديدة

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن سُمع صوت قوي في محيط منطقة طريق الجديدة -شارع عفيف الطيبي، اليوم ظهرا، وعلى الفور توجهت قوة من فوج اطفاء بيروت (القطاع الاول) الى المكان وفور وصلهم كانت النيران مندلعة في الطبقة السابعة من مبنى “لاند مارك”، بلوك “ب” وتحديداً في إحدى الشرفات التابعة للمطبخ، وقام رجال الفوج بمكافحة النيران واخماد الحريق والسيطرة عليه حائلين دون امتداده لكامل اقسام الشقة، كما تم إخراج ثلاثة قوارير غاز كانت موجودة في المكان، حيث تبين أنه ناجم عن تسرب للغاز أدى الى حصول حريق مترافق مع صوت قوي جراء قوة الضغط، دون وقوع اي اصابات على الاطلاق، واقتصرت الاضرار على الماديات، تم تبريد المكان وتأمينه منعاً لتجدد الحريق.

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